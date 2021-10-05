Более половины отчетов по всеобщему декларированию представлено в e-Salyq Azamat

На 15 сентября 2021 года включительно о доходах отчитались 497 283 человека.

Декларация об активах и обязательствах представляется по месту жительства (пребывания), то есть, в тот налоговый орган, где физическое лицо прописано. Декларации можно представить на бумажном носителе не позднее 15 июля, а в электронном виде — не позднее 15 сентября текущего года, в котором возникло обязательство по представлению декларации. На бумажном носителе декларации представляется в явочном порядке в органы государственных доходов либо в ЦОН. В электронном виде декларацию можно представить через Кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), портал электронного правительства, а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov mobile. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев, передает Учет.kz.

Кроме того, представляя декларацию, физическому лицу необязательно иметь электронную цифровую подпись, так как реализована возможность подписания отчетности с помощью одноразового SMS-пароля.

На 15 сентября 2021 года включительно декларацию представили 497 283 человека, или 103,4% от ожидаемого количества декларантов первого этапа всеобщего декларирования. Среди общего количества принятых 512 тысяч деклараций наиболее распространенным способом подачи является мобильное приложение e-Salyq Аzamat, с помощью которого представлено 54,3% деклараций. Через «Кабинет налогоплательщика» и СОНО представлено 40,1%, а через портал электронного правительства — 5,5%. На бумажном носителе представили декларацию 414 человек, или 0,1% от общего количества.