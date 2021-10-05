«e-Mongolia» создала для каждого гражданина цифровое удостоверение

Граждане смогут также просматривать свою кредитную информацию, ценные бумаги и акции, информацию о социальном страховании.

Интегрированная система электронного правительства «e-Mongolia» была представлена ​​общественности 1 октября. Она предлагает 540 услуг 56 государственных организаций. В обновленной версии электронной Монголии у каждого гражданина будет создано Digital ID или цифровое удостоверение. То есть, удостоверение личности или паспорт и водительские права переведены в электронный вид, передает CentralAsia.

Это позволит водителям получить доступ к мобильному приложению e-mongolia, проверить свои водительские права в полиции и участвовать в дорожном движении. В этом случае ГИБДД не будет штрафовать за отсутствие документов. Однако в случае электронных удостоверений личности государственные и частные организации имеют внутренние правила о том, следует ли принимать электронные удостоверения личности.

Кроме того, граждане смогут просматривать свою кредитную информацию, ценные бумаги/ акции и информацию о социальном страховании.