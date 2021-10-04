Начал работу 11-й Центрально-азиатский торговый форум USAID

Среди главных тем — электронная коммерция и цифровая логистика.

4 октября в 14:00 по времени Нур-Султан (GMT +6) Агентство США по международному развитию (USAID) проводит 11 ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум на тему «Восстановление после пандемии через расширение регионального сотрудничества». Форум в виртуальном формате завершится 8 октября 2021 года.

Заместитель главы миссии Посольства США в Казахстане г-жа Джуди Куо откроет форум, посвященный 30-летию сотрудничества между США и Центральной Азией. На форуме выступит 80 спикеров, в числе которых: Торстен Брецина, кластерный координатор региональных проектов GIZ в Центральной Азии; Евгений Климов, председатель Казахстанской федерации движений органического сельского хозяйства KAZFOAM; Вики Ку, директор Viziolg Asia Limited, Гонконг, адъюнкт-профессор Научно-технологического университета Макао; Татьяна Проскурякова, региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии; Барбара Оливейра Рамос, руководитель отдела исследований и экспортных стратегий ITC; Кайрат Садвакасов, заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Kazakh Tourism».

Форум будет проходить на платформе Zoom на английском и русском языках, с синхронным переводом на двух языках. Форум также будет транслироваться в прямом эфире на YouTube канале. Чтобы зарегистрироваться и получить приглашение на форум, пройдите электронную регистрацию на сайте.

Ниже перечислены десять предстоящих сессий и два круглых стола форума:

День 1, 4 октября 2021 года

— 14:00-14:30 Открытие форума

— 14:30-16:00 Сессия 1: Тенденции в торговле в период пост-пандемии Covid-19

— 16:00-17:30 Круглый стол по постковидной экосистеме поддержки предпринимательства в Центральной Азии

Параллельный тренинг «Менять мышление в системах управления: стандарты и практики 2021 года» от организации ISO для устойчивого развития бизнеса.

День 2, 5 октября 2021 года

— 10:00-11:30 Сессия 2: Восстановление индустрии туризма в условиях Covid-19

— 15:00-16:30 Сессия 3: Торговля и транзит в странах Центральной Азии; проблемы и возможные цифровые решения

— 17:00-18:30 Круглый стол по обсуждению проблем развития международных автомобильных перевозок: обновление автопарка

День 3, 6 октября 2021 года

— 10:00-11:30 Сессия 4: Водная безопасность в Центральной Азии

— 12:00-13:30 Сессия 5: Торговля электроэнергией и возможности инвестирования в возобновляемые источники энергии в Центральной Азии

— 15:00-16:30 Сессия 6: Цифровое будущее — транспорт и логистика

День 4, 7 октября 2021 года

— 10:00-11:30 Сессия 7: Региональное взаимодействие в Азии

— 15:00-17:00 Сессия 8: Электронная коммерция и проблема последней мили

День 5, 8 октября 2021 года

— 10:00-11:30 Сессия 9: Устойчивая торговля: развитие конкурентоспособного плодоовощного сектора

— 15:00-16:30 Сессия 10: Женщины и молодежь в период пост-пандемии Covid-19

— 16:30-17:00 Закрытие форума

На протяжении последнего десятилетия Центрально-Азиатский торговый форум USAID выступал в поддержку расширения регионального сотрудничества и взаимодействия в целях стимулирования и ускорения устойчивого экономического роста в регионе. Форум объединил более 10 000 участников из более чем 30 стран для выявления проблем, ограничивающих торговлю и экономическое процветание, обмена идеями и решениями, выстраивания деловых отношений и ведения бизнеса. В рамках 11 ежегодного Центрально-Азиатского торгового форума USAID ведущие предприятия и отраслевые компании, представители органов власти и политики, а также профильные эксперты из стран региона и других стран обсудят возможности восстановления и достижения экономической устойчивости в регионе.

В этом году форум выпадает на 30-летний юбилей сотрудничества между США с пятью республиками Центральной Азии. За этот период Соединенные Штаты Америки оказали прямую поддержку на сумму более 9 млрд долларов для обеспечения мира и безопасности, поддержки демократических реформ, экономического роста и гуманитарных потребностей. Благодаря двусторонним отношениям и региональным стратегиям сотрудничества и взаимодействия, страны региона смогли стать более конкурентоспособными, стимулировать развитие диверсифицированной экономики и повысить благосостояние во всем регионе.