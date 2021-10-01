QazIndustry помогает промышленным предприятиям в цифровой трансформации

Ведомство намерено и дальше продолжать реализацию своих программ, направленных на повышение эффективности отечественных предприятий.

Инструментом в поддержке отечественной промышленности стал совместный проект QazIndustry со Всемирным банком — Служба развития поставщиков. Проект направлен на повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий путем содействия в аккредитации у крупных заказчиков и возмещения расходов по сертификации до 70%. На первом этапе отобраны 200 предприятий, выработаны индивидуальные планы развития. В итоге 82% из этих предприятий улучшили собственные бизнес-процессы. Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель правления АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» Берик Бекенов.

По его словам, каждое предприятие индивидуально сопровождалось в рамках процессов аккредитации у крупных заказчиков, для них были проведены тренинги по маркетингу, сертификации, аккредитации и повышению качества.

«На сегодня 43 предприятия получили статус аккредитованных поставщиков наравне с иностранными предприятиями в базе данных таких заказчиков, как КПО, ТШО, Арселор Миттал Темиртау, Казцинк, Казахмыс, Каз Минералс. Кроме того, 28 предприятиям на 123 млн тенге оказана финансовая поддержка по возмещению затрат на сертификацию. К примеру, производителю полиэтиленовых и полипропиленовых труб „Уральской торгово-промышленной компании“ возмещены расходы по получению международной сертификации Американского института нефти и газа. Еще одно ключевое направление нашей работы — это прямая поддержка предприятий обрабатывающей промышленности. QazIndustry является оператором Министерства индустрии и инфраструктурного развития по предоставлению мер поддержки, направленных на стимулирование повышения производительности труда промышленных предприятий. Вышеуказанные меры государственного стимулирования в виде возмещения части затрат позволяют отечественному бизнесу привлекать зарубежных специалистов, повышать квалификацию своих сотрудников, производить шеф-монтаж, пусконаладку оборудования, внедрять автоматизированные системы управления, проводить аудит, сертифицировать продукцию. Предприятиям возмещается до 40% понесенных затрат», — сообщил спикер.

Заявки принимаются круглогодично на сайте Qazindustry.gov.kz. С начала года возмещены затраты по 56 заявкам на общую сумму более 250 млн тенге. Наибольшее количество проектов — в Нур-Султане и Шымкенте. В разрезе отраслей лидируют проекты в машиностроении и легкой промышленности.

QazIndustry также оказывает содействие в цифровой трансформации отечественной промышленности. В рамках этой работы анализируются основные проблемы предприятий, включая процессы, технологии и оборудование, формируются цифровые стратегии.

«Уже разработаны карты производственных бизнес-процессов по четырем предприятиям, что позволит оптимизировать и сократить временные и трудовые ресурсы предприятий. Стимулировать предприятия внедрять цифровые решения будем через действующие меры, в том числе — путем внедрения новых, которые уже предусмотрены в рамках законопроекта о промышленной политике. QazIndustry намерен и дальше продолжать реализацию своих программ, направленных на повышение эффективности отечественных предприятий», — заявил глава акционерного общества.