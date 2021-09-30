Одна штука почти за миллион тенге: 10 батареек хотели купить чиновники в Жамбылской области

О случаях завышения цен рассказали в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции.

Антикоррупционная служба по Жамбылской области совместно с НПП «Атамекен» отслеживает случаи завышения цен в системе госзакупок. На основании рекомендаций, сделанных по результатам мониторинга, удалось сэкономить 1 млрд тенге бюджетных средств. Во время брифинга по итогам восьми месяцев работы заместитель руководителя департамента Равиль Тюлебаев рассказал, что отделом образования акимата Тараза была запланирована покупка компьютеров за 380 тыс. тенге каждый, передает передает Nur.kz.

При этом рыночная цена за аналогичные модели составляла 280-300 тыс. тенге. По рекомендации борцов с коррупцией сумму пересмотрели, благодаря чему сэкономлено 16 млн тенге. Также был случай, когда в процессе планирования управление цифровых технологий акимата Жамбылской области оценило стоимость пальчиковой батарейки в 901 700 тенге и выделило 9 млн 17 тыс. тенге на приобретение десяти батареек. Но рекордную стоимость ведомству пришлось пересмотреть. В итоге сэкономлено 9 млн 14 тыс. тенге.