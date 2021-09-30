В Алматы презентовали Лабораторию новых профессий PROLAB

Курсы в PROLAB смогут пройти дети из коррекционных школ, многодетных и малообеспеченных семей на бесплатной основе.

В Алматинском университете энергетики и связи открыла свои двери Лаборатория новых профессий PROLAB. Презентация мультимедийного пространства состоялась при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева и iTeacher Academy.

В PROLAB осваивать новые навыки смогут не только студенты АУЭС, но и старшеклассники. Сотни новых профессий появляются каждый год, и очень важно на этапе окончания школы выбрать занятие по душе. Лаборатория поможет будущим абитуриентам прикоснуться к востребованным на рынке труда специальностям.

С поздравительной речью выступила ректор АУЭС Сауле Сагинтаева. Она отметила, что PROLAB откроет новые возможности для студентов, а современное оборудование вдохновит их на реализацию инновационных идей.

«Поддержка в открытии подобных пространств — одна из стратегических задач Фонда Нурсултана Назарбаева по развитию человеческого капитала. Елбасы, обращаясь к молодым казахстанцам, сказал, что ключевой фактор конкурентоспособности страны — это молодежь. Именно на нее возложены большие надежды по дальнейшему укреплению государственности и процветанию страны во всех сферах», — отметил старший координатор проектов Фонда Тимур Исмаилов.

Он также добавил, что важно научиться адаптироваться к постоянным трансформациям и турбулентности в различных сферах жизни. И ведущим навыком в этом являются быстрая обучаемость и способность к освоению новых профессий.

Первыми участниками лаборатории стали воспитанники коррекционных учреждений и дети из многодетных и малообеспеченных семей 15-17 лет. Сразу после презентации для них были организованы три воркшопа по освоению азов таких профессий, как «Дизайнер приложений UX/UI», «Визуализатор бренда» и «Презентер».

«Мы неслучайно пригласили детей этого возраста. Для них наступил период, когда они стоят перед выбором своего будущего. И я надеюсь, что сегодняшний день даст толчок, который поможет им в скором времени сориентироваться в безграничном мире новых профессий», — подчеркнула директор iTeacher Academy Юлия Андреева.