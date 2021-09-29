Казахстан и Киргизия обсудили цифровое сотрудничество

Состоялась рабочая поездка Багдата Мусина в Кыргызскую Республику.

Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, находится с рабочим визитом в г. Бишкек. В рамках визита Багдат Мусин встретился с Дастаном Догоевым, заместителем председателя кабинета министров — министром цифрового развития Кыргызской Республики. Стороны обсудили перспективы сотрудничества между странами.

Представители казахстанской делегации рассказали о проектах в сфере цифрового развития, реализованных в Казахстане, и планах на будущее. В ходе встречи стороны обсудили вопросы партнерства в сфере связи и интернета, а также сотрудничество Astana Hub и Парка высоких технологий Кыргызской Республики в области развития экосистемы стартапов, привлечения инвестиций, создания и предоставления акселерационных программ. Более того, Багдат Мусин рассказал, что появилась инициатива создать региональную экосистему для стартапов из Тюркоязычных стран.

«Чтобы конкурировать на мировом рынке, важно закрепиться на региональном. Надеюсь, страны Тюркского совета нас поддержат», — отметил он.

Сегодня был протестирован первый трансграничный документооборот между двумя странами. Теперь госорганы и руководство двух стран могут вести официальную переписку в электронном режиме, подписывая документы с помощью ЭЦП.

В состав казахстанской делегации вошли представители ряда отечественных IT-компаний, которые предложили свои решения кыргызской стороне.

«Одной из основных задач, которая стоит перед нами — это продвижение и экспорт наших успешных проектов. Поэтому пригласил в поездку несколько технологических компаний. Некоторые из них продемонстрировали свои проекты и в результате проведенных переговоров договорились о пилоте своих решений в Кыргызской Республике», — рассказал Багдат Мусин.

Также Багдат Мусин встретился с Уланом Ниязбековым, министром внутренних дел КР. Стороны обсудили вопрос по интеграции баз и обмену данных по транспортным средствам, которые находятся в угоне, а также внедрение цифровых решений, успешно применяющихся в Казахстане. Решено, что МЦРИАП РК совместно с МВД КР проработает вопрос по интеграции баз и обмену данными по транспортным средствам, которые находятся в угоне.

Кроме того, глава казахстанского ведомства провел двустороннюю встречу с Алымкадыром Бейшеналиевым, министром здравоохранения и социального развития КР. Кыргызстанский минздрав выразил заинтересованность в казахстанском проекте по диагностике острого нарушения мозгового кровообращения на ранней стадии с помощью Искусственного интеллекта и в использовании его в больницах Бишкека.