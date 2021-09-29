Научно-техническое сотрудничество будет локомотивом экономического развития в ЕАЭС

Михаил Мясникович выступил на научно-практической конференции «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы».

Евразийская экономическая комиссия уделяет большое внимание взаимодействию с научным сообществом как в Союзе, так и за его пределами. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович в видеообращении к участникам и организаторам Международной научно-практической конференции «30 лет Содружеству Независимых Государств: итоги, перспективы», которая проходит в г. Минске 27–29 сентября.

«Налажено эффективное взаимодействие с Исполнительным комитетом СНГ в научно-технической сфере. Ведется работа по гармонизации мероприятий, предусмотренных Межгосударственной программой инновационного сотрудничества государств — участников СНГ на период до 2030 года и Стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденными главами государств в декабре прошедшего года», — сказал Михаил Мясникович.

По мнению председателя коллегии ЕЭК, Стратегия-2025 — это принципиально новый шаг в углублении интеграции. Особое место в ней занял целый комплекс мер и механизмов стимулирования научно-технической и инновационной деятельности.

«Перспективные научные разработки и проекты должны стать драйвером технического перевооружения наших экономик, повышения инновационной активности, базой для качественного перехода от торгового сотрудничества к инвестиционной деятельности в Евразийском экономическом союзе и СНГ», — высказал уверенность спикер.

По его словам, комиссия стремится к созданию всех необходимых условий для внедрения научных достижений в практическую деятельность. Действует Научно-технический совет при председателе коллегии комиссии, который сформирован как открытая дискуссионная площадка для обсуждения с научной и экспертной точек зрения широкого круга вопросов евразийской экономической интеграции.

«Сегодня на повестке дня развития ЕАЭС стоят актуальные вопросы, существенный вклад в решение которых может внести научное сообщество ЕАЭС и стран СНГ. Это касается таких сфер, как преодоление последствий пандемии коронавирусной инфекции, формирование климатической повестки, продовольственная безопасность, цифровизация и другие. Мы рассчитываем на ваше деятельное участие в нашей совместной работе. Уверен, что научно-техническое сотрудничество станет локомотивом экономического развития и повышения качества жизни граждан наших стран», — резюмировал Михаил Мясникович.