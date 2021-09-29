Телемост между Россией и Казахстаном состоится в рамках онлайн-конференции «ЦОД. Шелковый путь»

Конференция посвящена развитию рынка дата-центров и облачных сервисов стран Средней Азии, в первую очередь — Казахстана и Узбекистана.

19 октября состоится онлайн-конференция «ЦОД. Шелковый путь», посвященная развитию рынка дата-центров и облачных сервисов стран Средней Азии. В первую очередь — Казахстана и Узбекистана.

«Шелковый путь 2000 лет назад представлял собой главную торговую артерию между Европой и Азией. Сегодня, в цифровую эпоху, мы наблюдаем возрождение Шелкового пути как цифровой артерии, включающей высокоскоростные линии связи и дата-центры как основу современных ИТ-сервисов, прежде всего облачных», — говорят организаторы конференции.

На мероприятии будет проведен сравнительный анализ развития ИТ-аутсорсинга, уровня зрелости рынков Казахстана, Узбекистана и России. Участники также обсудят перспективы использования ИКТ-инфраструктуры этих стран как части глобальной сети, а также потенциал обмена опытом и лучшими практиками, которые, без сомнения, дадут импульс дальнейшему развитию рынков, откроют новые возможности взаимодействия и применения наиболее инновационных технологий и решений.

В рамках конференции пройдут телемосты с экспертами Казахстана (Алматы) и Узбекистана (Ташкент), где будут обсуждаться текущие рыночные вызовы, новые перспективные проекты, подходы к решению общих и локальных отраслевых проблем.

Цели конференции:

— Обмен опытом и лучшими практиками для придания дополнительного импульса дальнейшему развитию ИКТ-рынков стран Средней Азии.

— Обсуждение возможностей взаимодействия и кооперации стран, применения наиболее инновационных технологий и решений.

— Презентация новых подходов, ИТ-сервисов, решений, возможностей для адаптации существующих продуктов к нуждам потребителей стран Средней Азии.

— Развитие сервисных моделей и ИТ-аутсорсинга на рынке стран Средней Азии.