Marvel Kazakhstan и Piller Germany GmbH подписали дистрибьюторский контракт

Marvel Kazakhstan стал официальным представителем компании Piller Germany GmbH и ее продуктов на территории Казахстана.

Компания Marvel Kazakhstan (Марвел Казахстан), один из крупнейших ИТ-дистрибьюторов в Республике Казахстан, заключила соглашение c немецкой компанией Piller Germany GmbH (Piller), известным в мире производителем источников бесперебойного питания различных технологий для защиты ИТ и индустриальных нагрузок, критичных к качеству электропитания.

Компания Piller Germany GmbH является мировым лидером по числу установленных в мире динамических ИБП с маховиками, более 8000 систем у заказчиков в 40 странах мира, и входит в пятерку мировых лидеров-производителей ИБП.

Отличительной чертой марки Piller является уникальное сочетание производимых технологий устройств защиты электропитания: классические онлайн-системы с двойным преобразованием, роторные и дизель-роторные ИБП. Каждый вид оборудования может использовать аккумуляторные батареи или маховики в качестве источников автономии.

Производитель Piller Germany GmbH также известен в мире своими источниками питания и преобразователями частоты на 400Гц для аэропортов и авиации, генераторами для промышленности и морских судов, а также статическими переключателями с единичной мощностью устройств до 1600А. Все это позволяет создавать решения, оптимально отвечающие требованиям заказчиков для самых различных приложений.

«Заключение дистрибьюторского соглашения с компанией Marvel Kazakhstan является важным шагом для Piller по дальнейшему развитию и укреплению позиций на рынке Казахстана. Оборудование и решения Piller, помимо аспектов надежности и высокого уровня немецкого качества, отвечают требованиям низкой стоимости владения, высокой энергоэффективности и экологичности. Marvel Kazakhstan является идеальным партнером — с его высокой репутацией, обширной логистической базой и партнерской сетью», — прокомментировал руководитель региональных продаж Piller Germany GmbH Владислав Ротань.

«В нынешнем году наша компания активно занимается дистрибуцией энергетического оборудования, и соглашение с Piller Germany GmbH было подписано в соответствии со стратегией развития данного направления. Благодаря сотрудничеству с новым уникальным вендором мы смогли серьезно расширить ассортимент доступного для партнеров энергооборудования, что делает наше предложение в этом сегменте уникальным для рынка Казахстана», — говорит генеральный директор «Marvel Kazakhstan» Руслан Бухарев.