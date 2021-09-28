У казахстанских школьников снизился уровень знаний из-за онлайн-уроков

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов считает, что за прошлый год уровень образования пошел на спад.

Казахстанские власти вернули школьников и студентов к традиционному формату обучения из-за ухудшения качества образования, вызванного онлайн-форматом, заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов. Он призвал казахстанских родителей к ответственности в связи с возвращением детей к очному обучению, передает Sputnik.

«Я просил бы родителей быть очень бдительными и соблюдать все необходимые требования, которые требуются по санитарному режиму. Мы можем решить этот вопрос только при участии государства, школ и ответственного отношения наших родителей. Я просил бы, чтобы в этом вопросе мы все работали вместе. Это большая просьба», — сказал Тугжанов.

Он отметил, что образование является «крайне важной составляющей» для ребенка.

«Вы знаете, что в прошлый год уровень образования все равно пошел на определенный спад, это было не только в Казахстане, по всему миру. Поэтому мы, даже зная определенные риски, в этом году пошли на офлайн-режим в среднем образовании и в целом в системе образования», — добавил Тугжанов.