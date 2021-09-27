Во всех медико-социальных учреждениях Казахстана будет установлено видеонаблюдение

Родственники и близкие лиц, находящихся в этих учреждениях, будут иметь доступ к просмотру записей.

Теперь специальные соцуслуги на дому помимо одиноких пенсионеров смогут получать пожилые люди, оказавшиеся в сложном положении и оставшиеся без помощи родственников из-за внутрисемейного конфликта. Соответствующие изменения внесены в приказ министра труда и социальной защиты населения от 2018 года, передает Sputnik.

Также внесены изменения, предусматривающие обязательную установку во всех медико-социальных учреждениях камер видеонаблюдения. Они будут установлены по периметру территории, прилегающей к организации, возле главных и запасных входов, а также в помещениях и кабинетах общего пользования. Родственники и близкие лиц, находящихся в МСУ, будут иметь доступ к просмотру записей», — говорится в сообщении Минтруда.

Документ предусматривает и обеспечение всех лиц, находящихся в медико-социальных учреждениях, доступом к интернету в случае необходимости. Помимо этого, планируется расширить лимит автотранспортных средств МСУ, расположенных в сельской местности, и предусмотреть в автопарке трактор для вывоза снега, золы, подвоза угля и иных сезонных работ.

По данным Минтруда, в системе социальной защиты населения функционирует 113 медико-социальных учреждений стационарного типа с общим охватом более 23 тысяч человек.