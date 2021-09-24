Вынесен приговор бывшему вице-министру финансов РК

Вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, выписками с банковских счетов.

23 сентября 2021 года районный суд № 2 Есильского района Нур-Султана вынес обвинительный приговор в отношении Енсебаева Р.С., Ескендирова А.А., Байбосынова Ж.У. и Бұхарбай Д. Е. передает Kazpravda.kz.

«Енсебаев (экс-вице-министр финансов — прим. автора) получил взятку в сумме 1,2 миллиона тенге от Байбосынова и Бұхарбая за выигрыш ТОО „Аль-Фараби Partners“ в конкурсе по закупке услуги по информационному сопровождению проектов цифровизации Минфина», — говорится в сообщении.

Помимо этого Ескендиров (заместитель председателя Комитета информации Министерства информации и общественного развития) получил взятку в сумме 2,3 миллиона тенге от Бұхарбая и Байбосынова за ускорение подписания документов и оказание покровительства при заключении договоров между ТОО «Аль-Фараби Partners» и ТОО «Телевидение города Астаны» на выполнение субподрядных работ.

Также отмечается, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, выписками с банковских счетов. Енсебаев и Ескендиров признаны виновными в получении взятки (часть 2 статьи 366 УК РК). Байбосынов и Бұхарбай — в неоднократной даче взятки группой лиц по предварительному сговору (пункты 1), 3) части 3 статьи 367 УК).

«За получение взятки предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Суд признал отягчающим обстоятельством нарушение принятой присяги и посчитал справедливым назначить Енсебаеву и Ескендирову наказание в виде реального лишения свободы сроком на 4 года», — дополнили в суде.

Байбосынову и Бұхарбаю назначен минимальный срок наказания, предусмотренный законом — 7 лет лишения свободы. Подсудимые взяты под стражу после оглашения приговора. Все пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Приговор не вступил в законную силу.