Huawei: инновации в режиме нон-стоп ускорят цифровизацию

Облачные технологии, искусственный интеллект и сети являются тремя важнейшими цифровыми технологиями.

Компания Huawei открыла 23 сентября свое ежегодное флагманское мероприятие для мировой ИКТ индустрии — Huawei Connect 2021. В этом году оно проходит под темой «Погружение в цифровые технологии» и сфокусировано на обсуждении наилучших способов интегрирования цифровых технологий с бизнес-сценариями и отраслевыми ноу-хау для решения важных задач бизнеса. Кроме того, особое внимание будет уделяться построению более эффективной совместной работы всех участников рынка и партнеров для создания открытой отраслевой экосистемы и достижения общего успеха.

Эрик Сюй, сменяемый председатель совета директоров, во время открытия мероприятия отметил, что помощь отраслям в переходе на цифровые технологии — это важнейший аспект миссии Huawei по обеспечению доступа к цифровым технологиям для каждого человека, дома и организации и построения мира, в котором технологии связи и искусственного интеллекта используются по максимуму.

«Цифровое развитие опирается на цифровые технологии. Чтобы цифровые технологии оставались актуальными, мы должны продолжать вводить новшества и создавать ценности. Облачные технологии, искусственный интеллект и сети являются тремя важнейшими цифровыми технологиями», — сказал г-н Сюй.

Как отметил спикер, Huawei использует цифровые технологии для поддержки низкоуглеродного развития в рамках глобальных усилий по достижению минимальных выбросов CO2 и углеродной нейтральности. В частности, Huawei фокусируется на трех ключевых инициативах:

— Инвестиции и инновации в энергосберегающие технологии для создания более энергоэффективных продуктов ИКТ для низкоуглеродной индустрии ИКТ.

— Инвестирование в инновации, где силовая электроника и цифровые технологии сближаются для продвижения чистой энергии и цифровизации традиционной энергетики.

— Предоставление цифровых технологий, чтобы помочь всем секторам перейти на цифровые технологии и низкоуглеродные технологии.