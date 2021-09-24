Собственники жилья будут получать SMS при регистрации прописки

Сервис поможет в борьбе с посредниками, которые предлагают за деньги сделать прописку.

Госкорпорация «Правительство для граждан» Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК внедрилb новый сервис по рассылке SMS-сообщений собственникам жилья о прописке новых лиц и жильцам, выписанным с регистрации. Теперь при прописке граждан через ЦОН собственник жилья получит на свой телефон сообщение с данными человека, которого он прописал. Если же собственник захочет выписать кого-то со своей жилплощади, человек которого выписали также получит сообщение об этом.

«Мне часто пишут казахстанцы о том, что кто-то прописывает у них совершенно незнакомых людей. Новый сервис должен решить проблему — если кто-то попытается прописать человека на вашей жилплощади через ЦОН без вашего участия, вы об этом сразу узнаете благодаря SMS-уведомлению. Сервис поможет в борьбе с посредниками, которые предлагают за деньги сделать прописку», — сказал Багдат Мусин, глава МЦРИАП.

С 2019 года госкорпорация «Правительство для граждан» получила возможность оформлять прописку граждан. Ранее эту услугу оказывали работники миграционной службы, расположенные в ЦОНах. Прописать или выписать человека по месту жительства также можно через портал eGov. У собственника жилья и прописываемого человека должна быть электронно-цифровая подпись.