Halyk Bank запустил учебные лаборатории в Университете им. Сулеймана Демиреля

В рамках проекта Halyk Academy профильные IT-специалисты смогут пройти обучающие программы.

Halyk Bank, заинтересованный в развитии высокотехнологичных цифровых проектов и квалифицированных кадров для их реализации, поставил себе стратегическую задачу — подготовку сильного кадрового резерва, причем не только для финансового института, но и для страны в целом. В совместный проект Halyk Academy уже вовлечены сотрудники банка, задействованные в практических учебных занятиях в ведущих профильных вузах — КБТУ и МУИТ. Теперь к проекту Halyk Academy присоединился и Университет им. Сулеймана Демиреля.

«Halyk Bank продолжает поддержку талантливой молодежи, обучающейся по IT-специальностям в лучших вузах Казахстана, в рамках стратегического и долгосрочного проекта Halyk Academy. Мы совместно с СДУ разработали современный и привлекательный для молодежи дизайн лаборатории. Планируем использовать эту площадку для гостевых лекций и мастер-классов от экспертов банка и IT-индустрии. Мы также намерены обучать студентов профильных специальностей передовым языкам программирования и совершенствовать образовательную программу университета в части IT с учетом актуальных трендов на рынке», рассказал Антон Мусин, первый заместитель Председателя Halyk Bank.

Для реализации проекта партнерами в короткое время была проведена колоссальная работа. На территории университета организована и обустроена современная лаборатория Halyk Academy. На базе лаборатории будет развернут основной стэк технологий банка, предоставлен доступ к инструментам разработки, языкам программирования.

«Мы выражаем искреннюю благодарность и очень рады открытию лабораторного кабинета Halyk Academy от Halyk Bank. Надеемся, что эта инициатива поможет нашим студентам развиваться, а нам — вносить актуальные изменения в программы обучения согласно последним трендам. В результате двустороннего сотрудничества мы сможем дать нашим студентам больше возможностей для развития и образования», — сказал на торжественном мероприятии открытия лаборатории ректор СДУ Давронжон Гаипов.

В сотрудничестве с руководством университета банковские профильные специалисты выступят в качестве совместных разработчиков одного или нескольких треков учебной программы вуза. Стоит отметить, что представители банка уже входят в состав advisory board — совета по обсуждению и обновлению учебной программы, в частности, по IT-направлению.

Также партнеры планируют проводить периодические гостевые лекции на темы, которые будут интересны и полезны студентам. По мнению, представителей Halyk Bank, подобный подход к разработке и внедрению адаптированного для студентов курса, направленного на подготовку разработчиков банковской индустрии, предоставляет хорошие возможности для выбора дальнейшей карьеры.

«Реализованный значимый общественный проект позволяет не только готовить для казахстанского общества высококвалифицированные кадры, но и в перспективе предоставит возможность для обеспечения талантливой молодежи стажировкой в Halyk Bank», — отметили представители банка.