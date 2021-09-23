Электронные сервисы ИС ИНИС будут недоступны двое суток

Об этом предупредили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан сообщает о том, что в период с 18:30 24 сентября до 22:35 26 сентября на ИС КГД «Интегрированная налоговая информационная система» будут проводиться технические работы. В этой связи в вышеуказанный период все сервисы ИС ИНИС будут недоступны.

Кроме того, с 22:00 23 сентября до 05:00 24 сентября по времени г. Нур-Султан информационная система «Электронные счета фактуры» будет недоступна в связи с проведением технических работ.