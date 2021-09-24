Банк Хоум Кредит проведет онлайн-хакатон с призовым фондом 1 500 000 тенге

Участникам Home Credit Hack необходимо создать приложение для смартфонов с функцией автономной покупки товаров в магазине в кредит без помощи кассиров и консультантов.

Банк Хоум Кредит объявил о начале регистрации на онлайн-хакатон «Home Credit Hack». Он пройдет 15–17 октября. Общий призовой фонд соревнования — 1 500 000 тенге.

За 36 часов команды из трех-пяти человек решат реальную бизнес-задачу банка в Казахстане. Участникам необходимо создать приложение для смартфонов с функцией автономной покупки товаров в магазине в кредит без помощи кассиров и консультантов. Каждая команда должна показать рабочий прототип приложения, его программный код и используемые технологии. Важно продумать юзабилити с точки зрения покупателя, банка и магазина. Оцениваться будут техническая проработанность решения, удобство его использования (UX) и подача его жюри.

Задание основано на реальном рабочем кейсе Банка Хоум Кредит и будет оцениваться экспертами банка. В рамках хакатона у участников также будет возможность пообщаться с представителями банка и получить обратную связь о выполненном задании и подходе к их решению. Лучшие команды и участники получат предложения о работе в банке над проектом, который был разработан для хакатона.

Принять участие могут все желающие граждане Казахстана от 18 лет. Отправить заявку необходимо до 12 октября 2021 года. Принимаются и индивидуальные заявки — таким участникам организаторы помогут собрать свою команду.

Участники смогут прокачать свои навыки, познакомиться с другими увлеченными специалистами и получить полезные контакты. Победителей ждет денежный приз в размере 1 5000 000 тенге и другие памятные награды.

«Банк Хоум Кредит продолжает масштабную цифровую трансформацию. Онлайн-хакатон — это отличная площадка не только для обмена опытом, но и для взаимодействия бизнеса и талантливых IT-специалистов, которые смогут познакомиться с принципами построения и развития цифровой платформы одного из крупнейших ритейл-банков страны, проявить себя и получить экспертизу в решении актуальных задач банковского сектора», — отметил директор IT-департамента Ян Ценкр.

В состав жюри войдут:

— Ян Ценкр, директор департамента IT

— Станислав Тян, директор департамента онлайн-бизнеса

— Руководители управлений и отделов департаментов IT и онлайн-Бизнеса

Зарегистрироваться на хакатон можно на официальном сайте.