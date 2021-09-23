«Сергек-патруль» появился в Алматы

С помощью камер и искусственного интеллекта он определяет машины в потоке, распознает госномер и проверяет по различным базам.

В Алматы «Сергек» установили на крышу патрульного автомобиля. «Сергек-патруль» ищет в потоке машин должников по штрафам, сканируя госномера. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Көркем Телеком», передает Sputnik.

«Сергек-патруль» — это аппаратно-программный комплекс, который отвечает потребностям местных полицейских служб и приспособлен к казахстанским условиям.

«Это наш отечественный ответ таким иностранным решениям, как Ekin Patrol G2, Кибер-Шериф, Дозор-М и прочим», — отметили в компании.

Он состоит из функциональных модулей аналитики, а также внутреннего и внешнего видеонаблюдения. Внутренний модуль крепится на лобовое стекло в салоне и фиксирует видео и звук. Модуль внешнего наблюдения — на крышу авто, чтобы обзор камеры охватывал проезжую часть и стороны дороги. В пилотном режиме один из АПК «Сергек-Патруль» установлен на автомобиль сотрудников административной полиции в Алматы.

С помощью камер и искусственного интеллекта комплекс определяет транспортные средства в потоке, распознает государственный номер и проверяет по базам нарушителей и должников (алименты, налоги), страховым базам, неустановленных, подложных номеров, а также по ориентировкам. «Сергек-патруль» не штрафует нарушителей в автоматическом режиме, но это может сделать уполномоченный сотрудник, находящийся в автомобиле.

В разработке также находится функция фиксации движения по автобусной полосе, стоянки в зоне действия знака «Остановка запрещена».

Отмечается, что «Сергек-патруль» имеет сертификат об утверждении типа средств измерений государственного образца РК и свидетельство об авторском праве на программное обеспечение комплекса.