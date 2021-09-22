На снятие наличных приходится лишь одна из 20 операций по платежным картам

Объем средств, обналиченных в РК с использованием карт казахстанских и иностранных эмитентов, увеличился за год на 27,3%.

За январь–июль текущего года сумма составила 11,4 трлн тг. При этом доля снятия наличности от общего оборота по картам в стране сократилась за год с 36,9% до 24,1%. Более того, еще в 2019 году доля достигала 60,6%, а в 2015-м — 90,3%, сообщает Ranking.kz.

В то же время количество транзакций по обналичиванию средств с платежных карт сократилось на 8,1%, до 162,7 млн, а доля транзакций по снятию средств от общего количества операций по картам сократилась до менее чем 5%. Фактически это указывает на то, что казахстанцы практически полностью переключились на безналичные платежи. К примеру, еще в 2020 году доля транзакций по выдаче наличных составляла 12,4%, в 2019-м — 26,5%, а в 2015 году — 72,7%.

Средний чек одной транзакции по обналичиванию денег за январь–июль текущего года составил 70,2 тыс. тг. — на 38,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2019-м показатель составлял 45 тыс. тг., а в 2015 году — 37,9 тыс. тг. При этом средний чек одной операции по безналичным платежам варьируется в пределах 11-12 тыс. тг.

Среди регионов РК почти треть объема снятия наличных средств с платежных карт за январь–июль 2021 года пришлась лишь на два мегаполиса — Алматы (2,5 трлн тг.) и Нур-Султан (1,3 трлн тг.). В остальных регионах объем варьируется от 227,3 млрд тг. в Северо-Казахстанской области до 818,2 млрд тг. в Карагандинской области.

В объеме выдачи наличных денег по типу среды проведения операции доминируют банкоматы, через которые за январь–июль 2021 года обналичили более 10 трлн тг. — на 20,5% больше по сравнению с январем–июлем 2020-го. На обналичивание через POS-терминалы пришлось всего 1,4 трлн тг., что, впрочем, в 2,1 раза больше, чем в прошлом году. При этом если средний чек одной транзакции по снятию наличных через банкоматы составлял 62,3 тыс. тг., то через POS-терминалы — 664,4 тыс. тг.

Количество банкоматов на территории РК за год увеличилось на 5,5%, до 12,8 тыс. на конец июня текущего года. Из них на банкоматы с функцией cash-in пришлось 5,9 тыс. устройств, рост — на 20,3% за год. При этом количество банкоматов только с функцией выдачи наличных сократилось на 4,6%, до 6,9 тыс. устройств.