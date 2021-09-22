Монгольские депутаты оценивают законопроект об электронных подписях как «недостаточный и медленный»

Инициаторы законопроекта считают, что использование цифровых подписей на онлайн-платформах можно улучшить, изменив правовую базу в соответствии с международными стандартами и решив возникающие проблемы.

Парламентская рабочая подгруппа провела заседание для обсуждения проекта пересмотра закона об электронной подписи, который Кабинет министров Монголии представил парламенту 19 мая. По словам законодателей, с момента принятия Закона об электронных подписях в 2011 году гражданам и юридическим лицам было выдано 38 407 цифровых подписей. Инициаторы законопроекта оценили исполнение закона как «недостаточное и медленное», передает CentralAsia.

Законопроект регулирует использование электронных подписей и позволяет получать любую услугу, требующую подписи (например регистрацию юридического лица, банковское дело, голосование и налоговую регистрацию), в электронном виде от государственных органов и использовать ее для других услуг. Также предусмотрена возможность размещения цифровых подписей в памяти идентификационных карт и на SIM-картах мобильных телефонов.

Инициаторы законопроекта считают, что использование цифровых подписей на онлайн-платформах можно улучшить, изменив правовую базу в соответствии с международными стандартами и решив возникающие проблемы.

В ходе встречи глава управления правовой политики Министерства юстиции и внутренних дел П. Сайнзориг, руководитель секретариата Национального комитета по электронному развитию С. Тэнгис, начальник отдела политики и координации информационных технологий Управления по связи и информационным технологиям Б. Билэгдэмбэрэл и другие официальные лица подробно обсудили каждое положение законопроекта. В рабочую подгруппу, возглавляемую старшим советником Постоянного комитета по вопросам юстиции М. Унэнбат, входят представители Совета национальной безопасности, Министерства юстиции и внутренних дел, Главного разведывательного управления, Главного управления полиции, Главного управления государственной регистрации, Управления связи и информационных технологий, неправительственные организации и профессиональные ассоциации.