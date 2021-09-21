Цифровизация позволит улучшить бизнес-климат в рамках ЕАЭС

Концепция территориально распределенной цифровой платформы ЕАЭС находится на завершающей стадии разработки.

Министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям Евразийского экономической комиссии Гегам Варданян выступил на пленарной сессии «Устойчивое развитие. Повестка регионов» глобальной конференции TCI-2021 в Казани. Он акцентировал внимание на цифровых проектах и инициативах, которые реализуются на евразийском пространстве для обеспечения устойчивого развития, а также проинформировал, какие возможности открывает для граждан и бизнеса создание концепции территориально распределенной цифровой платформы ЕАЭС.

«Создание цифровой платформы ЕАЭС — это еще один шаг как в сфере развития интеграции, так и в области цифровизации в Союзе, что, в свою очередь, будет содействовать целям устойчивого развития», — подчеркнул Гегам Варданян.

По его словам, основная идея платформы заключается не только в обеспечении взаимодействия на межгосударственном уровне, но и в предоставлении возможности обмена данными между бизнесом и государством, а также бизнесом и гражданами. Сейчас концепция территориально распределенной цифровой платформы ЕАЭС находится на завершающей стадии разработки, в дальнейшем она будет направлена в страны Союза для одобрения.

Министр ЕЭК также рассказал о проекте «Цифровое техническое регулирование» и важности принятия Соглашения об обороте данных.

«Цифровые проекты и инициативы на евразийском пространстве направлены на реализацию четырех свобод Союза: это движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, — напомнил Гегам Варданян. — Так, поисковая система „Работа без границ“ помогает гражданам быстрее найти нужную вакансию в любой из стран ЕАЭС, а другой проект — „Цифровые транспортные коридоры“ — позволяет ускорить перемещение товаров до пункта назначения».

В работе пленарной сессии конференции в Казани также приняли участие управляющий директор Всемирного экономического форума Берге Бренде, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, министр инновационного развития Республики Узбекистан Иброхим Абдурахмонов, президент TCI Network и компании Cluster Excellence Мерет Даниэль Нильсен и другие представители органов государственной власти и бизнеса.

Напомним, что формирование цифрового пространства Евразийского экономического союза, цифровых инфраструктур и экосистем является одним из Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Цели Союза в целом направлены на достижение того же результата, что и цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН). Одна из 17 целей повестки ООН касается создания инфраструктуры, содействия индустриализации и инновациям. Инвестиции в информационные и коммуникационные технологии необходимы для обеспечения роста производительности труда и доходов граждан.