Дата-стюард — новая должность госслужащего появится в Казахстане
Соответствующее дополнение планируют внести в Реестр должностей политических и административных государственных служащих.
Подготовлено дополнение в указ Президента РК от 29 декабря 2015 года «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих». Дата-стюард — это специалист, который определяет требования и решает инциденты с качеством данных в рамках своего подразделения, а также осуществляет надзор или управление данными внутри организации, передает Елорда Инфо.
Как правило, функциональные обязанности дата-стюарда включают следующее:
— определение требований к данным на основе бизнес-контекста своего подразделения и способы их использования для достижения корпоративных целей;
— документирование и обеспечение соблюдения правил сбора, хранения и использования данных;
— определение степени доверия к источникам данных;
— обеспечение и гарантия качества корпоративных данных (собранных, хранящихся и используемых);
— контроль инцидентов, связанных с качеством данных;
— выполнение политик и стандартов, установленных программой управления данными;
— обеспечение доступа к нужным данным нужным пользователям в нужное время в зависимости от того, является ли информация личными, корпоративными или конфиденциальными данными и т. д.;
— помощь инженерам и аналитикам данных, а также Data Scientist’ам в проектировании и реализации процессов и процедур для сбора, хранения, использования и безопасности данных.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 октября.