Соответствующее дополнение планируют внести в Реестр должностей политических и административных государственных служащих.

Подготовлено дополнение в указ Президента РК от 29 декабря 2015 года «Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих». Дата-стюард — это специалист, который определяет требования и решает инциденты с качеством данных в рамках своего подразделения, а также осуществляет надзор или управление данными внутри организации, передает Елорда Инфо.

Как правило, функциональные обязанности дата-стюарда включают следующее:

— определение требований к данным на основе бизнес-контекста своего подразделения и способы их использования для достижения корпоративных целей;

— документирование и обеспечение соблюдения правил сбора, хранения и использования данных;

— определение степени доверия к источникам данных;

— обеспечение и гарантия качества корпоративных данных (собранных, хранящихся и используемых);

— контроль инцидентов, связанных с качеством данных;

— выполнение политик и стандартов, установленных программой управления данными;

— обеспечение доступа к нужным данным нужным пользователям в нужное время в зависимости от того, является ли информация личными, корпоративными или конфиденциальными данными и т. д.;

— помощь инженерам и аналитикам данных, а также Data Scientist’ам в проектировании и реализации процессов и процедур для сбора, хранения, использования и безопасности данных.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 4 октября.