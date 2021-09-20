Проект по оцифровке позволяет более эффективно развивать город.

В рамках цифровизации в Нур-Султане оцифровано более 15 тыс. км инженерных сетей. Проект по оцифровке города позволяет более эффективно развивать город, решать системные вопросы. 14–15 сентября в Москве состоялся форум Mobile 360, где участники обсудили наиболее актуальные проблемы регионов, также открыли новые возможности развития, связанные с новыми технологиями и цифровой устойчивостью.

На встрече с экспертами Евразии руководитель столичного управления цифровизации Ботагоз Касабек выступила в качестве приглашенного спикера, где презентовала геоинформационный центр акимата города Нур-Султан. Проект был по достоинству отмечен мировым сообществом и участниками форума — Департаментом информационных технологий г. Москвы, министерством цифровизации Беларуси, МТС, Beeline, компаниями Yandex и Ростелеком и другими.

Основные темы форума: инновации в настоящих реалиях, новая эра ответственного взаимодействия человека и технологий, будущее Умных городов и устойчивые коммуникации. Мероприятие было посвящено созданию комфортных условий для граждан, региона и городов при помощи использования цифровых инструментов. Организатором мероприятия выступила Всемирная ассоциация GSM (GSMA), представляющая интересы операторов мобильной связи во всем мире.

Отметим, что в настоящий момент геоинформационный центр города Нур-Султан уже эксплуатируется в пилотном режиме в управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений и в управлении природных ресурсов и охраны окружающей среды города Нур-Султан. Так, 2D-3D технологии наглядно показывают нагрузки на инженерные сети. Новая технология дает возможность создавать интеллектуальные проекты зданий, обеспечивать контроль над строительством и эксплуатацией сооружений, а также создавать цифровую (информационную) модель зданий. Благодаря интеграции всех объектов появилась возможность выстраивать наиболее эффективную логистику города и решать другие задачи столицы.