ЕЭК вырабатывает подходы по совершенствованию регулирования в цифровой сфере

Работа ведется совместно с антимонопольными органами государств Союза.

Особенности антимонопольного регулирования на цифровых рынках, использование объектов интеллектуальной собственности в качестве инструмента получения конкурентных преимуществ, взаимодействие антимонопольных органов в рамках мониторинга цен на социально значимые товары и выявления возможных нарушений конкуренции в условиях пандемии Covid-19 — эти и другие вопросы стали ключевыми темами обсуждения на встрече руководителей конкурентных ведомств стран ЕАЭС и министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева. Помимо руководителей антимонопольных органов государств-членов в совещании приняли участие представители стран наблюдателей при ЕАЭС — Антимонопольного комитета Республики Узбекистан и Посольство Кубы в России.

Как отметили участники совещания, практика антимонопольного регулирования на цифровых рынках только формируется, и в настоящее время отсутствуют общепринятые подходы по определению географических и продуктовых границ таких рынков, а также взаимозаменяемость товаров и услуг.

В ходе правоприменительной практики Комиссии, затрагивающей услуги рекламы в крупных интернет-поисковиках, доступа к сервису агрегаторов такси, магазинов приложений на базе операционных систем мобильных устройств, выявились в том числе некоторые вопросы, связанные с определением трансграничности рассматриваемых рынков.

Комиссия совместно с антимонопольными органами государств Союза вырабатывает подходы по совершенствованию регулирования в цифровой сфере, которые планируется вынести на рассмотрение Совета ЕЭК в октябре этого года.

Участники встречи рассмотрели и обсудили проект обзора «Антимонопольное регулирование отношений с использованием исключительных прав на интеллектуальную собственность», подготовленный антимонопольным блоком Комиссии. Аналогичный обзор, касающийся особенностей конкурентного регулирования на цифровых рынках, в мае этого года был рекомендован Коллегией ЕЭК в качестве пособия в разрешении вопросов применения положений конкурентного законодательства на цифровых рынках.

«Формирование цифровых рынков, а также доминирование известных нам цифровых платформ сопряжено с вопросами использования объектов интеллектуальной собственности как инструмента получения конкурентных преимуществ. Поэтому поиск баланса интересов участников рынка, в том числе правообладателей, их конкурентов и потребителей, является одним из ключевых вопросов в попытке урегулирования этой проблемы», — отметил министр ЕЭК в рамках обсуждения проекта обзора.

Значительная часть совещания была уделена актуальным вопросам выявления нарушений общих правил конкуренции в условиях пандемии Covid-19. Участники поделились опытом стран ЕАЭС по принятию мер, направленных на поддержание стабильности цен на потребительском рынке.

Стороны договорились, что очередное совещание в формате «5+1» пройдет 8 октября в Алматы. Планируется обсудить вопросы правоприменительной практики и совершенствования права ЕАЭС, практику доказательства картелей, в том числе на товарных биржах, вопросы соблюдения конкуренции на рынках лекарственных средств.