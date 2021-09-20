Заказы с интернет-площадок ЕАЭС можно будет получить быстрее

Совет ЕЭК принял решение, необходимое для запуска пилотного проекта в области внешней электронной торговли товарами.

Речь идет о завершающем документе в пакете таможенных актов Евразийского экономического союза по этому направлению.

«Решение Совета необходимо для полноценной реализации эксперимента по электронной торговле, — отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. — Оно обеспечит возможность приобретения физическими лицами товаров электронной торговли, ранее размещенных на таможенных складах, что будет способствовать развитию складской инфраструктуры на территории Союза и более быстрой доставке товаров нашим гражданам».

Теперь иностранные товары, приобретаемые в сети интернет, определены как категория товаров, которые могут быть заявлены к выпуску до подачи декларации. Такой упрощенный выпуск будет возможен только для специализированных лиц — операторов электронной торговли, определяемых государствами Евразийского экономического союза, которые будут размещать товары электронной торговли на таможенных складах до их заказа физическими лицами и последующей их доставки. Это позволит ускорить выпуск и доставку конечным потребителям, оформившим онлайн-заказы на международных интернет-площадках.