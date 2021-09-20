В МИИР РК новое назначение

Ильяс Оспанов назначен председателем Комитета индустриального развития.

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК Оспанов Ильяс Есетұлы назначен на должность председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Ильяс Оспанов родился в 1986 году. Окончил Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева и Имперский колледж Лондона (Великобритания). Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером ГКП «Астана су арнасы». С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в структуре Министерства индустрии и новых технологий РК. В 2014–2016 годах занимал руководящие должности в Министерстве по инвестициям и развитию РК. В 2016–2017 годы являлся заместителем руководителя управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области. В 2018–2020 годы был заместителем директора Группы Управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» Всемирного банка и РК. С февраля 2020 по апрель 2021 занимал пост президента АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий». С апреля 2021 по настоящее время занимал должность председателя правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций „QazInnovations“».