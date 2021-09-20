Систему для переписи населения проверили на соответствие требованиям ИБ

Испытания дали положительный результат.

Одним из главных вопросов при проведении переписи является безопасность персональных данных граждан. Вся информация, получаемая от граждан, передается по защищенным каналам связи на центральный сервер Бюро, где используются средства криптографической защиты информации. Об этом на брифинге в СЦК сообщил руководитель Национального бюро статистики Нурболат Айдапкелов.

«Информационная система Бюро включена в список критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры и находится на мониторинге в АО „Государственная техническая служба“ КНБ РК. Также проведены испытания информационной системы на соответствие требованиям информационной безопасности и получен положительный результат. АО „Государственная техническая служба“ обеспечивает круглосуточный мониторинг доступности и предотвращает хакерские атаки информационного ресурса по переписи Sanaq.gov.kz», — рассказал Айдапкелов.

Спикер отметил, что перепись населения является масштабной информирующей мерой, способствующей реализации государственных программ, направленных на совершенствование демографических, экономических прогнозов, рациональное использование трудовых ресурсов, развитие строительной отрасли, улучшение социальных условий жизни населения, создание новых рабочих мест, повышение доходов.