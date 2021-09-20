В Алматы начали экспериментальную работу по компьютерному моделированию исследований ветрового режима

Общий объем выбросов в атмосферный воздух по городу в 2020 году составил 144 тысячи тонн.

Из них на долю теплоисточников приходится 42% эмиссий, на автотранспорт — 52%, на частный сектор — 14%. Будет реализован проект строительства новой станции ТЭЦ-2 на газу вместо существующей угольной ТЭЦ. Завершение строительства планируется к 2026 году. Кроме того, в ближайшее время будет разрабатываться ТЭО по модернизации Алматинской ТЭЦ-3. Об улучшении атмосферного воздуха в 10 загрязненных городах в рамках реализации послания Главы государства рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, выступая на брифинге в СЦК.

«Город обеспечен газом на 99%, но большое влияние на воздушный бассейн имеют и три приграничных района. Не газифицировано порядка 30 тысяч домов. Полная газификация планируется до конца 2023 года. Акиматом города введен запрет на закуп дизельного общественного транспорта. За два года приобретены 335 электро- и газовых автобусов. Акиматом совместно с «НК «КТЖ» прорабатывается вопрос развития пригородной железнодорожной инфраструктуры и введения электропоездов. Прорабатывается вопрос расширения веток городского общественного транспорта и создания перехватывающих парковочных зон на въезде в город. Усилен контроль за качеством топлива на АЗС на соответствие экологическим классам К4 и К5. Для этого были внесены изменения в закон «О техническом регулировании». На въезде установлено 12 экопостов, до конца года будет установлено 19 экопостов, которые будут интегрированы с системой «Сергек», отслеживающей объемы выбросов. Утвержден план по увеличению зеленого фонда города — в течение двух лет будет посажено порядка миллиона деревьев», — рассказал спикер.

А еще местные власти начали экспериментальную работу по компьютерному моделированию исследований ветрового режима, прорабатываются предложения по внесению изменений в Генеральный план застройки с учетом ветрового режима. За последние десятилетия скорость ветра в городе значительно снизилась, штилевая погода присутствует более чем на 80%.