Новостройкам присвоят QR-коды

Их начнут применять для защиты прав дольщиков.

Единый жилищный оператор АО «Казахстанская Жилищная Компания» начнет присваивать QR-коды объектам, получившим гарантию на завершение строительства. Эта мера направлена на защиту прав покупателей, планирующих приобрести жилье в строящихся объектах. Отныне застройщики Казахстана, заключившие договор о предоставлении гарантии КЖК, будут получать сертификаты с уникальным QR-кодом, отсканировав который покупатели смогут проверить подлинность сертификата на сайте Единого оператора Khc.kz. Застройщикам будет предоставлено право использовать QR-коды в своих каналах коммуникаций с потребителями, сообщает пресс-служба АО КЖК.

«В целях защиты прав потребителей и предупреждения мошеннических действий со стороны недобросовестных застройщиков каждая гарантия КЖК будет иметь уникальный QR-код. Это позволит людям удостовериться в подлинности предоставленного им сертификата. В целом нами сейчас ведется большая работа по информированию населения и застройщиков о механизме гарантирования жилищного строительства и о том, как этот инструмент сможет помочь тем и другим в случае остановки строительства. Особое внимание мы уделяем регионам», — отметил Рустам Исаев, председатель правления АО «КЖК».

Напомним, что согласно закону РК о долевом участии в жилищном строительстве, для привлечения средств дольщиков застройщики должны воспользоваться одним из трех способов:

— Получение гарантии Единого оператора (КЖК).

— Участие в проекте банка второго уровня.

— Привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного жилого дома.

Привлечение денег физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов иными способами запрещается. При этом потребителям необходимо знать, что гарантии Единого оператора выдаются на конкретный объект строительства. То есть, у одного застройщика может быть несколько гарантий на разные объекты. Более того, на объекты, состоящие из нескольких очередей или блоков, также могут быть предоставлены отдельные гарантии. На сегодняшний день Единым оператором выдано 115 гарантий по всему Казахстану. По 47 гарантиям объекты успешно введены в эксплуатацию.

«В ближайшее время на крупных площадках, таких как Krisha.kz, Homsters.kz, Kn.kz, Korter.kz, являющихся посредниками в реализации недвижимости от застройщиков, будут размещены метки о наличии гарантии КЖК», — добавил Рустам Исаев.

Отсканировать QR-код можно через камеру телефона (для смартфонов, работающих на операционной системе iOS) или через специальное приложение для чтения QR-кода (для смартфонов на операционной системе Andriod).