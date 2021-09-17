Creatio признана лучшей low-code платформой на российском рынке — рейтинг Market.CNews

ИТ-маркетплейс Market.CNews, часть крупнейшего издания в сфере высоких технологий CNews, опубликовал первый в России рейтинг low-code платформ. С большим отрывом в рейтинге лидирует low-code/no-code платформа Creatio от «Террасофт Россия».

Market.CNews, маркетплейс корпоративных ИТ-решений для бизнеса и государства и часть крупнейшего издания в сфере высоких технологий CNews, опубликовал первый в России рейтинг low-code платформ. С большим отрывом в рейтинге лидирует low-code/no-code платформа Creatio от «Террасофт Россия». Она обладает наиболее широким функционалом, более развитым маркетплейсом готовых решений и опережает конкурентов по другим параметрам.

«Всегда интересно изучать относительно новые сегменты рынка и сравнивать их с траекториями развития давно зарекомендовавших себя видов ПО и услуг, — комментирует ситуацию Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews. — Попытки создать ПО без программирования из готовых „кирпичиков“ предпринимались еще в 90-х годах. Но техническая база не позволяла сделать их по-настоящему универсальными. С развитием интернет-технологий, появлением мощных онлайн-интерфейсов и искусственного интеллекта шансов у low-code становится гораздо больше».

Для сравнения решений разного уровня редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews разработала комплексную методику, основанную на 10 критериях, наиболее точно отвечающую потребностям рынка. Аналитики провели сравнение функциональных возможностей, форматов поставки и других характеристик. На базе рейтинга стало возможным построить мишень Low-code — визуальное представление сложившейся на рынке ситуации.

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По суммарному результату лидером рейтинга с большим отрывом признана low-code/no-code платформа Creatio от компании «Террасофт Россия». По оценке экспертов, «решение обладает наиболее широким функционалом среди всех участников рейтинга, имеет наиболее развитый маркетплейс готовых решений и шаблонов, наибольшее число партнеров по внедрению платформы, отлично проработанную дорожную карту и широкую географию продаж».

«Благодарим CNews за признание и высокие оценки! Рынок low-code платформ только формируется. Для нас большая честь быть у истоков этого процесса и внести свой вклад в его развитие, — отметил Алексей Клочков, управляющий директор „Террасофт Россия“. — Большой отрыв в рейтинге от коллег по рынку — это результат динамичного развития нашей платформы с учетом мировых практик и опыта крупнейших компаний в России и других странах. И мы очень рады, что все больше компаний по всему миру используют Creatio в качестве своей стратегической программной платформы».

Технологии Creatio помогают крупным и средним компаниям по всему миру стоить low-code компании. В основе Creatio лежит мощная low-code/no-code платформа, а в линейку программных решений входят продукты для построения и автоматизации бизнес-процессов, а также готовые CRM-системы в разных конфигурациях. Множество расширений и шаблонов, созданных партнерским сообществом и пользователями Creatio, помогают еще быстрее внедрять новые инструменты в работу компании для достижения исключительных бизнес-результатов.