Обзор рынка труда в IT-сфере РК

Число IT-вакансий в Казахстане в июле-августе выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания HeadHunter Казахстан на основе анализа размещенных на сайте вакансий работодателей и резюме соискателей подготовила обзор рынка труда в IT-сфере. С начала года компании, работающие в сфере «IT, интернет, телеком», разместили на hh.kz более 21 000 вакансий для соискателей из разных сфер. Число IT-вакансий в Казахстане в июле–августе выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также на 52% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

С начала года казахстанцы разместили на hh.kz более 55 000 резюме в IT-сфере, что почти в четыре раза больше, чем в аналогичном периоде в 2020 году, из них большая часть пришлась на сферу программирования и разработки (28%). Большая часть специалистов — из городов Алматы и Нур-Султан, далее идут Шымкент, Кызылорда и Атырау.

Еще 20% резюме разместили соискатели на место менеджеров по телекоммуникации, 16% — инженеры, 14% — системные администраторы.

В 2021 году доходы работников отрасли IT выросли на 15%. Зарплаты программистов и разработчиков ПО в Казахстане уже традиционно занимают верхнюю строчку рейтинга — как по уровню, так и по динамике роста относительно 2020 года. При этом мужчины продолжают преобладать в сфере IT, их процент составляет 75%, средний возраст соискателей — 26-35 лет.