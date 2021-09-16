С Байконура стартовала ракета «Союз» с британскими спутниками OneWeb

К моменту старта на орбите Земли уже было 288 аппаратов спутниковой группировки.

14 сентября с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту. Выведение аппаратов обеспечивается на орбиту высотой 450 км, после чего спутники самостоятельно выводятся в 12 заданных плоскостей.

Первая партия из шести спутников OneWeb для технических испытаний и проверки работоспособности была запущена 28 февраля 2019 года с космодрома Гвианского космического центра ракетой-носителем «Союз-СТ». 7 февраля и 21 марта 2020 года с космодрома Байконур были запущены две ракеты с 34 спутниками каждая. В декабре прошлого года впервые с космодрома Восточный стартовала ракета-носитель с 36 спутниками OneWeb. Последующие пуски по программе OneWeb с Восточного состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля, а также с Байконура — 22 августа 2021 года.

Как сообщает «Роскосмос», пуски с космодрома Восточный позволяют выводить ракетой-носителем «Союз-2.1б» на орбиту большее количество спутников — 36 против 34 при пусках с Байконура. Такая разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты в рамках заданного наклонения и полным соответствием районов падения ступеней носителя. В настоящее время проводятся работы над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом того, что размер спутников чуть больше, чем предполагалось. Исследования проводятся для того, чтобы запускать с Байконура 36 космических аппаратов OneWeb, как и с Восточного.

Космические аппараты OneWeb разработаны компанией AIRBUS Defence and Space. В рамках запуска, запланированного на 14 сентября 2021 года, они произведены компанией OneWeb Satellites (50% акций принадлежит «AIRBUS Defence and Space», 50% — компании OneWeb) на заводе в штате Флорида.

С 2020 года проект OneWeb реализуется компанией Bharti Global (Индия) и правительством Великобритании (владеют по 42,2% акций «OneWeb», оставшиеся акции распределены между компанией «Softbank», Япония — 12,3% и компанией Hughes Network Systems, США — 2,6%). Держателем контрольной акции является правительство Великобритании. Во второй половине 2021 года компания Eutelsat планирует завершить сделку по инвестированию 550 млн долларов в OneWeb при условии получения одобрения регулирующих органов. В результате этого Eutelsat получит около 24% акций компании «OneWeb» и станет ее совладельцем. Кроме того, в июле 2021 года появилась информация, что компания «Bharti Global» инвестирует еще 500 млн долларов в компанию OneWeb, тем самым нарастив свою долю в ней. Помимо этого в августе 2021 года южнокорейский конгломерат Hanwha объявил об инвестировании 300 млн долларов в OneWeb через свою дочернюю компанию Hanwha Systems (оборонные технологии и IT-сервисы), в результате чего получит долю около 8,8%. Одобрение сделки регулятором ожидается в первой половине 2022 года.