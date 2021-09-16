В Житикаре установили тревожную кнопку для вызова полиции

Проект направлен на обеспечение безопасности граждан.

Устройство экстренного вызова, по опыту развитых стран, появилось в оживленной части города — на территории мини-рынка. Место было определено акиматом Житикаринского района совместно с отделом полиции. Нажав на тревожную кнопку, можно передать сообщение о правонарушении или обратиться за помощью, передает сообщает Polisia.kz.

В последующем такие кнопки будут установлены по всей области. Реализацией проекта занималось ТОО «ЖитикараТелеком».

«Это сделано для удобства населения и предотвращения преступлений. Новое устройство оснащено камерой видеонаблюдения. После получения сигнала полицейские видят того, кто обратился за помощью, и реагируют незамедлительно», — отметил начальник отдела полиции Булат Иманов.

В рамках цифровизации деятельности органов внутренних дел в этом году в Житикаре были установлены дополнительные 20 камер видеонаблюдения. Под обзором полицейских теперь пляж, скейт-площадка, детские и спортивные объекты и дворы микрорайонов. Всего их установлено 108 камер, что полностью обеспечивает видео-охват города.