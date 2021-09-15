Kaspi.kz вновь признан № 1 в электронной коммерции в Казахстане

Маркетплейсы создают новые возможности для роста малого и среднего бизнеса в РК.

Kaspi.kz в четвертый раз занял первое место в ренкинге крупнейших казахстанских торговых интернет-площадок: TOP KZ Retail E-Commerce 2021.

«Спасибо каждому нашему любимому клиенту и партнеру, что вы с нами! — прокомментировал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе. — Уже более 10 миллионов казахстанцев пользуются полюбившимся всем суперприложением Kaspi.kz. Наша команда активно развивает интернет-магазин на Kaspi.kz, в ассортименте которого уже более миллиона самых разнообразных товаров. Большинство наших партнеров — это компании малого и среднего бизнеса. С одной стороны, мы предоставляем возможность нашим любимым клиентам делать выгодные покупки. С другой, помогаем партнерам увеличивать продажи, развивать бизнес и вместе с нами вносить свой вклад в рост экономики Казахстана».

Ренкинг TOP KZ Retail E-Commerce ежегодно составляют деловой журнал Forbes Kazakhstan совместно с международной консалтинговой компанией Baker Tilly Kazakhstan. Это регулярный рейтинг казахстанских интернет-компаний по объему выручки от онлайн-продаж.

По данным еще одного исследования, которое провели международная компания PwC и Ассоциация Цифровой Казахстан, рынок электронной коммерции в Казахстане динамично развивается и в I полугодии 2021 года вырос на 116%, составив 426 миллиардов тенге. При этом покупатели все чаще предпочитают делать покупки в маркетплейсах, на которых представлены товары от большого количества компаний.

По мнению авторов исследования, такие торговые площадки и маркетплейсы, как Kaspi.kz, предоставляют преимущества не только для покупателей, но и создают новые возможности роста для казахстанских компаний. Подключение к маркетплейсам дает доступ малому и среднему бизнесу к самым современным технологиям, новым онлайн-каналам продаж, большой клиентской базе, доставке и рекламе.