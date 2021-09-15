В Казахстане появятся бизнес-кошельки

Они открываются оператором системы мгновенных платежей автоматически для всех ИП и юрлиц и плательщиков единых совокупных платежей.

Постановлением правительства № 619 от 8 сентября 2021 года утверждены правила и особенности зачисления, учета и использования пособий и социальных выплат за счет средств государственного бюджета и (или) средств Государственного фонда социального страхования, перечисляемых в виде электронных денег, а также мониторинга использования адресной социальной помощи, сообщает Учет.kz.

В документе появляется новое понятие — бизнес-кошелек. Это электронный кошелек юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося частной практикой, а также плательщиков единых совокупных платежей, открытый оператором системы мгновенных платежей, для осуществления операций с электронными деньгами, поступающими из социальных кошельков физических лиц за оплату полученных товаров, работ и услуг.

Бизнес-кошельки открываются оператором системы мгновенных платежей автоматически для всех индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, плательщиков единых совокупных платежей и юридических лиц, являющихся резидентами Республики Казахстан, на основе информации, предоставляемой органами юстиции и государственных доходов.

Доступ к бизнес-кошельку и его активация осуществляются при условии идентификации (производится один раз при первом использовании) владельца электронных денег посредством использования электронной цифровой подписи или удаленной идентификации для плательщиков единых совокупных платежей, а также после завершения проверки владельца бизнес-кошелька в соответствии со статьей 5 Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Одно лицо не может иметь одновременно два или более электронных кошельков в системе электронных денег, за исключением случаев, когда физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, плательщиком единых совокупных платежей или лицом, занимающимся частной практикой, имеет социальный кошелек и бизнес-кошелек.

В рамках настоящих правил признаются:

— в качестве системы электронных денег — система мгновенных платежей;

— в качестве оператора системы электронных денег — оператор системы мгновенных платежей, обеспечивающий функционирование системы, включая сбор, обработку и передачу информации, формируемой при осуществлении операций с использованием электронных денег;

— в качестве агента — банк второго уровня, Национальный оператор почты, являющиеся участниками системы мгновенных платежей и осуществляющие деятельность по приобретению электронных денег у владельцев — физических и юридических лиц с последующим погашением Национальным Банком РК на основании договора, заключенного с оператором системы мгновенных платежей, в котором определяются права и обязанности сторон, порядок и условия по приобретению электронных денег.

В связи с этим Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан поручено по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан:

— совместно с Министерством труда и социальной защиты населения в срок до 1 января 2022 года утвердить план по поэтапному переводу пособий и социальных выплат в виде электронных денег на социальные кошельки;

— в срок до 1 июля 2022 года обеспечить полную техническую готовность электронных кошельков в соответствии с требованиями правил.