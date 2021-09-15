Где еще установят камеры видеонаблюдения в Нур-Султане

До 2023 года планируется увеличить доступ Центра оперативного управления ДП города Нур-Султана к 170 тысячам камер видеонаблюдения.

Сегодня в больших городах невозможно представить механизм обеспечения безопасности без современных систем видеонаблюдения. На территории столицы общей площадью более 800 квадратных километров последовательно в плановом порядке устанавливаются тысячи камер наблюдения, большая часть из которых — это цифровые системы видеоконтроля, дающие положительный эффект в повседневной работе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Более 24 тысяч камер видеонаблюдения уже выведено в Центр оперативного управления столичного Департамента полиции. Помимо этого, сотрудники имеют рабочий доступ к 42 тысячам камер, установленных в объектах предпринимательства и других местах.

С начала текущего года с помощью камер раскрыто 1464 преступления, включая восемь разбойных нападений, 81 грабеж, 30 угонов автомашин, 1063 кражи личного имущества, а также выявлено более 24 тысяч административных правонарушений, в том числе 3 655 фактов мелкого хулиганства, 6 993 фактов распития алкогольных напитков в общественных местах. С помощью камер аппаратно-программного комплекса «Сергек» зафиксировано 641 706 правонарушений.

«На основе поступающих предложений от горожан и городских служб Департамент полиции совместно с местными исполнительными органами ведет работу по установке камер видеонаблюдения на территории столицы. В первую очередь планируется оборудовать камерами окраины города, новостройки, внутридворовые территории, места массового скопления граждан, объекты образования», — отметил глава столичной полиции Ержан Саденов.

Снижение уровня преступности, обеспечение дорожной безопасности, оперативное реагирование полиции на обращение граждан — список задач, которые решаются в том числе и с помощью камер видеонаблюдения.