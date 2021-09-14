Глава управления цифровизации Нур-Султана признана Digital-лидером 2021

Ботагоз Касабек получила премию Digital Leader среди 11 стран Центральной Азии и СНГ.

По версии IDC Excellence Awards 2021 Ботагоз Касабек, руководитель управления цифровизации и государственных услуг г. Нур-Султан, получила премию Digital Leader среди 11 стран Центральной Азии и СНГ (в их числе Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан).

Напомним, в Нур-Султане по линии архитектуры реализуется проект «Геоинформационный центр города Нур-Султан» — цифровой двойник столицы, благодаря которому откроются новые возможности в точечном планировании города. Система позволит синхронизировать все данные в городе в единое пространство и оптимизировать действующие процессы. К примеру, будет видна автоматическая статистика — как субъекты бизнеса планируют развиваться в городе, где и какие социальные объекты необходимы согласно населенности.

Проект охватит многие задачи для полного жизнеобеспечения города. Кроме того, все социальные сервисы, предоставляемые населению, будут привязаны к местности для дальнейшего устойчивого развития Нур-Султана и повсеместного внедрения инновационных технологий.

Отметим, что в столице продолжается внедрение проектов по ключевым направлениям Smart City, которые уже на сегодня дают ощутимый эффект в повышении безопасности и комфортности жителей при помощи использования информационных и коммуникационных технологий и интернета вещей.

Подробнее о решениях для Умных городов мы поговорим на конференции Profit Smart City Day, которая пройдет 1 октября.