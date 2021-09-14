ГКНБ Кыргызстана создает свой киберщит

Цель ведомства — защитить от киберугроз государственный сектор, бизнес и частных пользователей.

Государственный Комитет Национальной Безопасности Кыргызской Республики подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с «Лабораторией Касперского». В торжественном подписании приняли участие Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», и Жаныбек Жоробаев, заместитель председателя ГКНБ Кыргызской Республики, директор Координационного центра по обеспечению кибербезопасности.

Одна из приоритетных задач соглашения — разработка и внедрение комплексной системы кибербезопасности Кыргызской Республики. Кыргызстан часто оказывается на высоких позициях в различных рейтингах киберугроз. По данным «Лаборатории Касперского», только с начала 2021 года примерно каждый четвертый интернет-пользователь в этой стране столкнулся с различными киберугрозами, а каждый второй — с атаками так называемых локальных угроз, попадающих на устройство пользователя через съемные носители. За первые шесть месяцев этого года «Лаборатория Касперского» заблокировала в Кыргызстане более 60 тысяч попыток перехода на фишинговые страницы. Эксперты отмечают, что злоумышленники все чаще атакуют организации. Так, в январе–июне 2021 года в Кыргызстане с веб-угрозами столкнулось 19% корпоративных пользователей интернета, а с локальными зловредами — 42%.

«Лаборатория Касперского» планирует привлекать к проекту профильных специалистов с опытом разработки и внедрения систем обеспечения кибербезопасности в масштабах государства, а также предоставлять аналитические отчеты об угрозах, направленных против государственных информационных систем. Компания окажет содействие в формировании технических компетенций для самостоятельного управления защитой информационных систем и ресурсов программы цифровой трансформации Кыргызской Республики. Для этого планируется проводить семинары и регулярно консультировать системных администраторов и специалистов, поддерживающих информационные системы. Еще один шаг, обсуждаемый в рамках соглашения, — запуск программы непрерывного образования для системных администраторов и открытие учебного центра и класса «Информационная безопасность» на базе одного из вузов.

«Соглашение пойдет нам на пользу. Мы усиливаем взаимодействие с „Лабораторией Касперского“ по вопросам реагирования на компьютерные инциденты, ведь сотрудничество — наиболее эффективный способ бороться с киберугрозами. Опыт и знания одного из ведущих мировых игроков в сфере кибербезопасности помогут нам противодействовать атакам как на государственный сектор, бизнес, так и на частных пользователей», — прокомментировал Жаныбек Жоробаев.