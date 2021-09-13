Началась разработка современной государственной системы координат Казахстана

Национальная инфраструктура пространственных данных реализуется в рамках «Цифрового Казхахстана».

В последние годы значение отрасли геодезии и картографии, характеризующееся стремительным переходом во всем мире к широкомасштабному внедрению и использованию спутниковой навигации, цифрового картографирования, геопространственных технологий, возрастает многократно. В ногу со временем движется и Казахстан. С текущего года началась реализация масштабного проекта — Национальной инфраструктуры пространственных данных в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Период реализации охватывает четыре года. Об этом на брифинге в СЦК рассказал председатель Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК Кажмухан Бекмукашев.

НИПД решит ряд имеющихся проблемных вопросов отрасли. Казахстан до сих пор использует систему координат 1942 года (СК-42), которая с приходом цифры морально устарела. К тому же СК-42 имеет ограничительный гриф, то есть — доступ к геоданным закрыт для негосударственных структур, юридических и физических лиц, в том числе иностранных инвесторов. Кроме того, в различных ведомствах, сферах и регионах применяют разные системы координат (СК-42, СК-63, WGS-84, местные системы координат). Как следствие, это приводит к разрозненности графических основ государственных баз данных, кадастров и геопорталов.

«В рамках НИПД будет проведена модернизация государственных геодезических, нивелирных и гравиметрических сетей; будет установлена современная система координат с применением спутниковых технологий; будет создана единая открытая цифровая картографическая основа всей территории республики, в том числе городов и районных центров в новой системе координат; также будут созданы информационные системы „Государственное геодезическое обеспечение“ и „Базовые пространственные данные“. Реализация НИПД позволит установить современную государственную систему координат Казахстана (Qazaqstan Terrestrial Reference System, QTRS) взамен СК-42 и обеспечить открытыми пространственными данными 100% территории республики. Также это позволит создать условия для интеграции информационных систем, кадастров, геопорталов центральных и местных государственных органов», — подчеркнул глава комитета.

Таким образом, Единая цифровая картографическая основа, создаваемая в НИПД, будет служить единой основой всех государственных баз данных, кадастров и геопорталов.

«Произведенные картографические и геодезические материалы и данные являются важнейшей и необходимой геопространственной основой при принятии решений в государственном управлении, развитии инфраструктуры страны, в обеспечении обороны и безопасности государства, в сфере навигационных услуг и других сферах человеческой деятельности. На территории современного Казахстана, начиная с 2005 года оцифрованы и обновлены топографические карты. На сегодняшний день созданы топографические планы трех городов республиканского значения, 13 областных центров, кроме Туркестана. Но город Туркестан в этом году закончим топографический план», — сообщил Кажмухан Бекмукашев.

Кроме того, появились цифровые карты в общей сложности 51 городов/моногородов/малых городов, 54 районных центров, а также 209 сельских населенных пунктов страны.

Помимо прочего проект НИПД позволит усилить контроль за качеством геодезических работ. Существующие пункты геодезических сетей будут переопределены в новой системе координат. Таким образом планируют добиться точности до 1-2 см. Точное определение геопозиции позволит использовать беспилотные виды транспорта, робототехнику, повысит точность определения границ земельных участков, ведение кадастров, границ участков месторождений и проведение геодезических и топографических работ.

Компонентами Национальной инфраструктуры пространственных данных является модернизация государственных геометрических и нивелирных сетей, данные которых будут использоваться для расчета высотной основы на территории республики. Результаты этой модернизации позволят Казахстану перейти к спутниковым методам определения высот.

Как подчеркнул Медер Маселов, исполняющий обязанности генерального директора РГП «Национальный центр геодезии и пространственной информации» Комитета геодезии и картографии МЦРИАП РК, компоненты НИПД призваны обеспечить создание общего информационного пространства страны, стать логическим продолжением развития электронного правительства.

«По завершении этого проекта Казахстан сможет значительно увеличить охваты и упростить использование пространственной информации, тем более что пространственная информация сейчас является составляющей в 80% файлов, которые используются в обиходе. Реализация проекта позволит усилить контроль качества выполняемых геодезических работ специального отраслевого назначения, субъектов геодезической и картографической деятельности. Зачастую низкое качество геодезических работ приводит к накладкам по земельным участкам, нарушениям в строительстве. Качественная экспертиза с использованием современной инфраструктуры позволит не только исключить эти ошибки, но и сократить дополнительные расходы, в том числе направленные на их исправление. В целом проект НИПД станет инструментом, позволяющим увидеть совокупную информацию, базовые и тематические пространственные данные в одном месте, обеспечить эффективное управление, планирование проектирования и принять решение государством, гражданами и юридическими лицами», — резюмировал спикер.