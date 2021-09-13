В ЕАЭС ведут работу по взаимному признанию цифровой подписи

Ключевой задачей остается полноформатное и равное участие поставщиков стран ЕАЭС в закупках союза.

План мероприятий взаимного признания электронной цифровой подписи в ЕАЭС может быть принят до конца года. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Перспективы развития госзакупок в Евразийском экономическом союзе обсудили 8 сентября участники Московского финансового форума, организованного Минфином России, передает Sputnik.

Комиссией подготовлен проект плана мероприятий взаимного признания электронной цифровой подписи, который планируется принять до конца 2021 года. Результатом его реализации станет разработка единых правил признания ЭЦП и проверки ее подлинности.