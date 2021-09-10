Апостилирование документов можно делать онлайн
ЦОН выдает готовые документы на основании расписки о приеме соответствующих документов.
Приказом и. о. министра юстиции РК от 13 августа 2021 года внесены изменения и дополнения в правила оказания государственной услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан». ЦОН выдает готовые документы на основании расписки о приеме соответствующих документов при предъявлении получателем удостоверения личности, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством РК, в котором указываются соответствующие полномочия представителя), передает Учет.kz.
Перечень документов необходимых для оказания госуслуги:
— заявление на проставление апостиля;
— удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов;
— документ, подлежащий апостилированию (документы принимаются для проставления апостиля как в подлинниках, так и в нотариально засвидетельствованных копиях);
— документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины;
— нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя заявителя;
— доверенность от имени юридического лица, выданная за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами и скрепленная печатью этой организации при обращении представителя юридического лица;
— доверенности, выданные или засвидетельствованные компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования);
— образец подписи и оттиска печати выданных документов другими государственными органами.
При обращении через портал eGov подается:
— электронное заявление, удостоверенное ЭЦП заявителя или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера заявителя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;
— документ, подлежащий апостилированию в виде сканированной копии прикрепляется к электронному запросу.
В случае изменения анкетных данных обратившегося дополнительно прилагаются подтверждающие документы (выданные или засвидетельствованные компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения, легализации либо апостилирования).