Апостилирование документов можно делать онлайн

ЦОН выдает готовые документы на основании расписки о приеме соответствующих документов.

Приказом и. о. министра юстиции РК от 13 августа 2021 года внесены изменения и дополнения в правила оказания государственной услуги «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов юстиции и иных государственных органов, а также нотариусов Республики Казахстан». ЦОН выдает готовые документы на основании расписки о приеме соответствующих документов при предъявлении получателем удостоверения личности, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (либо его представителя, действующего на основании документа, выданного в соответствии с гражданским законодательством РК, в котором указываются соответствующие полномочия представителя), передает Учет.kz.

Перечень документов необходимых для оказания госуслуги:

— заявление на проставление апостиля;

— удостоверение личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

— документ, подлежащий апостилированию (документы принимаются для проставления апостиля как в подлинниках, так и в нотариально засвидетельствованных копиях);

— документ, подтверждающий уплату в бюджет государственной пошлины;

— нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя заявителя;

— доверенность от имени юридического лица, выданная за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами и скрепленная печатью этой организации при обращении представителя юридического лица;

— доверенности, выданные или засвидетельствованные компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования);

— образец подписи и оттиска печати выданных документов другими государственными органами.

При обращении через портал eGov подается:

— электронное заявление, удостоверенное ЭЦП заявителя или одноразовым паролем, в случае регистрации и подключения абонентского номера заявителя, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи портала;

— документ, подлежащий апостилированию в виде сканированной копии прикрепляется к электронному запросу.

В случае изменения анкетных данных обратившегося дополнительно прилагаются подтверждающие документы (выданные или засвидетельствованные компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения, легализации либо апостилирования).