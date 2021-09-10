Фальшивое приложение по переписи населения появилось в PlayMarket

Бюро национальной статистики предупредило граждан.

На платформе для Аndroid в сервисе PlayMarket появилось фальшивое приложение «Онлайн перепись населения-2021». Как заявило Бюро национальной статистики, эта платформа не является официальной, поэтому конфиденциальность первичных статистических данных респондентов не гарантируется, передает Zakon.kz.

Для респондентов предусмотрено несколько способов прохождения переписи населения в режиме онлайн: специализированный сайт Sanaq.gov.kz, через авторизацию на портале eGov и посредством приложения Aitu. Для удобства граждан работают специальные уголки переписи с консультантами.

«Бюро национальной статистики благодарит граждан за проявленную активность и призывает пройти перепись в режиме онлайн. Сайт Sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно. Звонок бесплатный», — говорится в сообщении.