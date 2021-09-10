Перепись в онлайн-режиме прошли уже более миллиона казахстанцев

В ЦОНах, филиалах Казпочты, крупных торгово-развлекательных центрах предусмотрены уголки переписи.

Более миллиона граждан Казахстана прошли перепись в онлайн-режиме, сообщил руководитель Бюро национальной статистики Нурболат Айдапкелов, передает Sputnik.

«На данный момент по количеству прошедших онлайн-перепись лидируют жители двух мегаполисов, а именно Алматы и Нур-Султан. Наименьшее количество зарегистрировано в Северо-Казахстанской и Атырауской областях», — рассказал Н. Айдапкелов.

Для респондентов предусмотрено несколько платформ для прохождения переписи населения в режиме онлайн: специализированный сайт Sanaq.gov.kz (нужна авторизация на портале eGov) и посредством приложения Aitu. Для удобства граждан также работают специальные уголки переписи.

«В региональных департаментах статистики, ЦОНах, филиалах Казпочты, крупных торгово-развлекательных центрах предусмотрены уголки переписи, где наши консультанты помогают пройти перепись населения в онлайн-режиме», — отметил руководитель бюро.

Бюро национальной статистики призывает людей пройти перепись в режиме онлайн. Сайт Sanaq.gov.kz доступен 24 часа в сутки до 15 октября. Те, кто не прошел перепись онлайн, будут опрошены интервьюерами в период с 1 по 30 октября. По всем вопросам можно обратиться в call-центр 1446, который функционирует круглосуточно.

По состоянию 8 сентября перепись онлайн прошли 662 850 респондентов.