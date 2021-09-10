Майнинговое оборудование на 27 миллионов тенге своровал бортпроводник в Алматы

Он неоднократно похищал груз из грузового отсека самолета.

Сотрудниками линейного отдела полиции в международном аэропорту Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изобличен бортпроводник одной из авиакомпаний, занимающейся грузовыми перевозками из КНР в Казахстан, за совершение краж в особо крупном размере. Он систематически воровал грузы из грузового отсека самолета, передает Sputnik.

В ходе досудебного расследования установлено, что злоумышленник, имея свободный доступ к перевозимому грузу, неоднократно похищал его из грузового отсека воздушного судна, а именно оборудование для добычи криптовалюты — с целью дальнейшего личного материального обогащения.

«Общий причиненный ущерб составил более 27 миллионов тенге. Досудебное расследование окончено, уголовное дело направлено в суд», — говорится в сообщении транспортной полиции.