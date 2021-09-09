Казахстанцы заграницей смогут получить ЭЦП

Пилотный проект уже действует в 10 дипломатических представительствах.

В рамках пилотного проекта граждане Казахстана могут получить электронно-цифровую подпись в посольствах и консульствах страны за рубежом. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РК. Пилотный проект действует в 10 дипломатических представительствах, находящихся в городах Абу-Даби, Бишкек, Вашингтон, Москва, Нью-Йорк, Прага, Санкт-Петербург, Сеул, Стамбул и Франкфурт-на-Майне.

«Цель проекта — предоставить соотечественникам, постоянно или временно пребывающим за пределами страны, доступ ко всем автоматизированным услугам портала электронного правительства, в том числе — к электронным услугам Министерства иностранных дел», — пояснили в ведомстве.

Перед посещением загранучреждения гражданам необходимо предварительно подать заявку на получение ЭЦП для физических лиц на портале Национального удостоверяющего центра РК Pki.gov.kz. Для этого потребуется установить программу NCALayer, ввести свой ИИН и заполнить соответствующие поля. При наличии документа, удостоверяющего личность, и заявления с уникальным номером, сформированного после подачи заявки, консульское должностное лицо подтвердит заявку на выпуск ключей ЭЦП в информационной системе. Далее заявителю необходимо будет только активировать выпущенные сертификаты (ЭЦП) на портале Pki.gov.kz.

Получить ЭЦП можно и в удаленном формате, без посещения загранучреждения — при наличии регистрации номера телефона в Базе мобильных граждан РК.