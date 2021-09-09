Офис цифрового правительства поможет в борьбе с бюрократией

Багдат Мусин рассказал, как будет строиться работа новой структуры.

Бюрократия, «ведомственные колодцы», разрозненность баз данных — все эти проблемы присущи любому государству. Одним из методов решения этих вопросов должен стать Офис цифрового правительства, который был запущен 7 сентября. Багдат Мусин, глава МЦРИАП, пояснил, что ОЦП — это офис, где решаются проблемы населения в партнерских отношениях не только между ведомствами, но и с участием гражданского общества.

«Ситуационный центр, входящий в ОЦП, будет иметь доступ ко всем базам данных и тесно взаимодействовать с регионами, что позволит нам видеть только „одну правду“, исключая бумажные отчеты или отчеты в Excel. Не секрет, что мы часто сталкивались с ситуацией получения недостоверных данных, например, в этом году по той же вакцинации. Этот кейс был рассмотрен в ОЦП, когда некоторые крупные предприятия и акиматы отчитывались по одним цифрам, а мы, делая анализ и сопоставляя данные из различных баз, получали другую информацию. Сейчас мы можем видеть данные по темпу роста вакцинации в стране», — заявил глава Министерства цифрового развития.

Кроме ситуационного центра в ОЦП реализованы также Национальный аналитический центр (НАЦ), центр цифровой трансформации (ЦЦТ) и Национальный проектный офис (НПО). НАЦ сможет выявлять корреляции в базах данных, применяя математическое моделирование, прогнозировать и анализировать. А ЦЦТ станет ответом на автоматизацию «существующего хаоса».

«Например, сейчас прорабатывается упрощение процесса для получения земельных участков под ИЖС. Если ранее необходимо было обращаться в различные инстанции (11 шагов), а участок гражданин получал участок в течение 88 дней, то с пересмотром процесса и внедрением нового останется всего три шага, а получить участок можно будет за восемь дней», — пояснил Багдат Мусин.

Что касается НПО, это структура, которая будет осуществлять мониторинг всех нацпроектов, отслеживать их выполнение и соблюдение KPI.

«К примеру, в нацпроекте указана цель — построить 1000 школ. Как такового мониторинга в реальном времени не осуществлялось. Мы ждем, когда акимы их построят, а позже начинаем разбираться, почему кто-то не исполнил поручение и т. д. Так вот, в НПО реализуют единую систему по проектному управлению, куда все исполнители будут заносить данные по статусам задач. Мы хотим, чтобы горы отчетов и писем канули в лету. Теперь система сможет определять и выявлять риски, контролируя все этапы, от объявления тендера акиматом до финального статуса исполнения», — подытожил спикер.