О сроках запуска 5G в коммерческую эксплуатацию говорить еще рано.

В связи с возросшим количеством запросов о недавнем запуске сети 5G в Казахстане, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщает о том, что ни у одного из операторов мобильной связи не будет эксклюзивного права на тестирование.

Межведомственная комиссия по радиочастотам при правительстве РК приняла решение о проведении тестирования мобильной связи стандарта 5G в трех городах Казахстана — Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Согласно графику, проведение тестирования предоставлено нескольким операторам: АО «Казахтелеком», ТОО «Кар-Тел», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».

При этом в ведомстве подчеркивают, что о сроках запуска 5G в коммерческую эксплуатацию говорить еще рано. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в сенате парламента. После законодательного урегулирования этого вопроса и по результатам конкурса (или аукциона) будет обеспечено внедрение стандарта 5G.

Напомним, на днях оператор Tele2 Казахстан ввел в эксплуатацию пользовательские сайты 5G в Алматы.