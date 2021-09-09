Сотрудник «Казахтелеком» вошел в число лучших айтишников мира

Его отобрали для участия в программах Nutanix Technology Champion и Veeam Vanguard.

Михаил Киселев, сотрудник «Дирекции информационных систем» филиала АО «Казахтелеком», включен в список лучших IT-специалистов мира по версии американской компании Nutanix и швейцарской Veeam Software. Он стал первым казахстанским специалистом, сумевшим столь высоко зарекомендовать себя и встать на одну ступень с коллегами из Австралии, Чехии, Дании, Франции и Канады.

Авторы рейтинга — крупные игроки на международном IT-рынке. Это компания Nutanix, ведущий разработчик и поставщик гиперконвергентных решений для виртуализации вычислительных систем, и Veeam Software, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для резервного копирования, а также на разработке облачных решений.

Ежегодно эти компании проводят конкурсный отбор по всему миру для определения лучших IT-специалистов, занимающихся популяризацией информационных технологий в интернете. Победители этого конкурса становятся участниками различных образовательных программ, которые не ограничиваются несколькими месяцами обучения. Номинанты конкурса среди специалистов IT-сферы принимают участие в различных семинарах, взаимодействуют с командами разработчиков и экспертами, обзаводятся международными контактами, позволяющими им постоянно быть на связи с самыми востребованными специалистами в области информационных технологий. Теперь такой шанс есть и у сотрудника АО «Казахтелеком».

«С началом пандемии я завел свой блог, в котором писал про информационные технологии и о том, с чем приходится сталкиваться в повседневной работе. В основном это были инструкции, статьи о подготовке к сдаче сертификационных экзаменов, а также переводы документации на русский язык. К концу 2020 года, когда компании стали принимать заявки на участие в программах Nutanix Technology Champion и Veeam Vanguard, я решил принять участие. Заполнил анкету, указал опыт работы с продуктами компаний, которые мы используем в АО „Казахтелеком“, расписал свой опыт работы в ИТ-сфере, приложил портфолио с ссылками на блог и социальные сети. Очень рад, что обе компании выбрали меня среди 150 кандидатов на участие в программе Nutanix NTC 2021 и среди 75 кандидатов программы Veeam Vanguard. Теперь полученный опыт я смогу применить на практике в „Казахтелеком“», — рассказал Михаил Киселев

В АО «Казахтелеком» Михаил работает порядка 14 лет. Сейчас он специализируется на поддержке серверного оборудования и ИТ-инфраструктуры оператора, а также занимается виртуализацией и системами хранения данных. За эти годы он неоднократно принимал участие в реализации крупных проектов на базе сети дата-центров «Казахтелеком». У него также есть и опыт менторства: он помогал студентам казахстанских вузов реализовывать свой потенциал в рамках программ стажировки «ProTelecom» и «Цифровое Лето», охотно делясь с ними своим опытом и знаниями. В копилке профессиональных наград у Михаила более десятка грамот и благодарственных писем, он обладает действующими сертификатами в области виртуализации и систем хранения данных компаний Nutanix, VMware и NetApp.

Благодаря включению в список номинантов международного конкурса, участию в программах Nutanix Technology Champion и Veeam Vanguard, а также новым знакомствам со специалистами всего мира, Михаил Киселев нарастит свои компетенции и сможет делиться новыми знаниями как с коллегами из «Казахтелекома», так и с казахстанскими студентами, делающими свои первые шаги в этой сфере.

«Мы ценим высокую квалификацию наших сотрудников, которые помогают росту и развитию компании. Мы гордимся Михаилом и его достижениями. В работе он — лидер, который может повести за собой остальных, способен предложить неординарные решения разных задач. На сегодня в Дирекции информационных систем — филиале АО „Казахтелеком“ сформирована сильная команда настоящих профессионалов — это более 400 IT-специалистов. Всем сотрудникам мы предоставляем равные возможности для профессионального успеха, поэтому уверены, что пример Михаила вдохновит и других наших не менее талантливых сотрудников», — отметила Бибипатима Заурбекова, HR-директор ДИС.