Получить онлайн-кредиты станет сложнее

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения в правила предоставления микрокредитов электронным способом.

Проект разработан в целях устранения рисков, связанных с оформлением микрокредитов на другое лицо и усиления процедур по надлежащей идентификации клиентов микрофинансовых организаций. При выдаче микрокредита будет использован механизм сверки с данными операторов мобильной связи и проверка принадлежности клиенту абонентского номера по ИИН, передает Zakon.kz.

Так, внесены изменения, касающиеся идентификации и аутентификации клиента в личном кабинете. Для этого используются следующие способы:

— электронная цифровая подпись клиента;

— биометрическая идентификация посредством использования услуг ЦОИД;

— двухфакторная аутентификация.

Также говорится, что при обнаружении несанкционированного доступа к информации, составляющей тайну предоставления микрокредита, ее изменения, осуществления несанкционированных действий со стороны третьих лиц, организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, в течение двух рабочих дней принимает меры для устранения причин и последствий таких действий, а также в течение одного рабочего дня информирует об этом клиента и уполномоченный орган.

Также внесено дополнение о том, что если кредит был получен на другого человека криминальным путем, то организации, выдавшие кредит, принимают меры по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения, представленного правоохранительными органами:

— принимают решение о списании задолженности клиента по данному микрокредиту;

— приостанавливают начисление вознаграждения по такому микрокредиту;

— вносят корректировки в кредитную историю клиента;

— прекращают претензионно-исковую работу по клиенту;

— продолжают взаимодействие с правоохранительными органами в целях выявления лиц, непосредственно виновных в оформлении микрокредита мошенническим способом на третьих лиц.

«В целях минимизации социального напряжения, связанного оформлениям фиктивных займов МФО, необходимо прекратить начисление вознаграждения по микрокредиту, претензионно-исковой работы по потерпевшему (заемщика МФО), внесением корректировки в кредитную историю, принимает решение о списании задолженности клиента по оформленным на них микрокредитам мошенническим способом на основании информации МВД», — говорится в пояснении к поправке.

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 17 сентября.